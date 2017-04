Chômage en mars : chiffres en berne pour la fin de quinquennat

Mauvaise fin de quinquennat pour l'emploi, avec un chômage au plus haut niveau qui restera comme le cancer de ces cinq dernières années. Tombés en début de semaine, en plein entre-deux tours de présidentielle, les chiffres de mars sont mauvais et montrent que la stabilisation que l'on entrevoyait n'est pas acquise. Avec 43.700 chômeurs supplémentaires (catégorie A), la réaccélération du chômage (+1,3) est la plus forte enregistrée depuis quatre ans. Fin mars ainsi la France reste au-dessus de la barre des 3,5 millions de chômeurs avec 3,51 millions en métropole, et 3,77 millions avec l'Outre-mer, selon les données du ministère du Travail. Une remontée du chômage qui peut être corrélée avec les chiffres d'un ralentissement de la croissance au 1er trimestre qu'a dévoilés ce matin l'Insee (l'augmentation de la croissance, anticipée à 0,4% par les économistes n'a été que de 0,3%, tandis qu'elle s'est montée à 0,5% au dernier trimestre 2016).

Pour les Alpes-Maritimes, avec 270 chômeurs (catégorie A) supplémentaires, l'augmentation du chômage en mars a été de 0,3%, une augmentation moindre que la moyenne nationale. Avec 70 590 demandeurs d’emploi sans activité, le chômage aura augmenté de 0,4% sur trois mois et de 0,9% sur un an. Encore loin de la décrue. Si l'on prend en compte les trois catégories A, B et C (demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois), le chiffre est de 101 320 fin mars 2017. Ce nombre diminue de 0,7 % sur un mois, mais augmente de 0,3 % sur trois mois (soit +340 personnes) et progresse de 2,4 % sur un an.