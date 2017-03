Chômage février : légère baisse en France (-0,1%), hausse dans les AM (+0,4%)

Après un mois de janvier quasi-stable, c'est de nouveau pratiquement un statu quo pour février qu'ont indiqué les chiffres mensuels du chômage publié vendredi soir par Pôle Emploi : au plan national, 3.500 chômeurs de moins (catégorie A, sans activité) par rapport à janvier soit une légère baisse de 0,1%. Mais sur les trois derniers mois, la tendance reste à une légère hausse (+0,2%) tandis que sur l'année la tendance à la baisse est un peu plus marquée (-3,2% avec 113.900 demandeurs d’emploi sans activité de moins).

En revanche, si l'on tient compte des deux autres catégories (B et C pour une activité réduite), le nombre des inscrits a continué d'augmenté en février (de 1,8 % pour la catégorie B et de 1,5 % pour la catégorie C). Sur l'ensemble des trois catégories, l'augmentation est de 0,5% sur un mois (+ 28.800 personnes) pour un total de 5,52 millions en métropole (5,82 millions avec l'Outre-Mer).

Dans les Alpes-Maritimes, le nombre de chômeurs sans activité (catégorie A) a continué d'augmenter en février : +0,4 % par rapport à janvier (soit + 290 chômeurs supplémentaires). Sur trois mois, la tendance reste à la stabilité et sur un an la baisse est de 1,2%.