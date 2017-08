Chômage : nouvelle poussée en juillet (+1,3% dans les AM)

Publiés hier, les chiffres du chômage de Pôle Emploi pour juillet, ne vont pas faciliter la rentrée sociale de septembre. Sur le plan national, la hausse enregistrée en juillet (+ 1% avec 34.900 chômeurs supplémentaires de catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout travailler) relance le doute sur la tendance à la baisse qui ressortait des trois mois précédents. Avec cette hausse de juillet, d'autre part, la barre symbolique des 3,5 millions de chômeurs est de nouveau repassée alors qu'elle venait à peine d'être descendue le mois dernier, tandis que ce mauvais résultat fait remonter à la hausse le chômage sur trois mois. Une référence pour la tendance.

Dans les Alpes-Maritimes, la hausse du chômage de juillet est encore un peu plus accentuée. Fin juillet 2017, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 70 720 doit +1,3% par rapport à juin, note la direction régionale PACA de Pôle Emploi. Ce nombre augmente de 1,3 % sur trois mois (soit +930 personnes) et de 1,4 % sur un an. En Paca, le chômage augmente de 1,1 % sur un mois, de 1,6 % sur trois mois, et de 1,6 % sur un an.

Si l'on considère les trois catégories (A, B, C, regroupant les demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois) le nombre monte à 103 240 fin juillet 2017 dans les Alpes-Maritimes. C'est une augmentation de 1,3 % sur un mois, de 1,1 % sur trois mois (soit +1 120 personnes) et de 4,0 % sur un an. En Paca, ce nombre augmente de 1,3 % sur un mois, de 1,7 % sur trois mois, et de 4,3 % sur un an.