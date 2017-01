Christian Estrosi accroché par le Prix du Menteur en politique

Un prix que Christian Estrosi, président de la Région PACA et de la Métropole Nice Côte d'Azur, aurait sans doute préféré ne pas avoir : celui du Menteur en politique dans la catégorie "Un certain regard, pour des mensonges particulièrement absurdes ou bizarres". Décerné pour la première fois en janvier 2015 par le politologue Thomas Guénolé, auteur du "Petit guide du menteur en politique" pour "sensibiliser le journalisme politique à l’importance du fact-checking, et encourager le grand public à vérifier la véracité de ce que dit le personnel politique", ce prix vient de dévoiler sa cuvée 2017.

Concernant Christian Estrosi, le jury justifie son choix en relevant ce qu'il estime être ses plus gros "mensonges" :

"- Pour avoir prétendu qu’il a fait installer des portiques de sécurité gare Saint-Charles à Marseille en réponse aux attentats de novembre : ceci, alors que ces portiques ont été mis en place par la SNCF pour contrôler les billets, sans lien avec les attentats.

- Et pour avoir accumulé les affirmations fausses lors de son passage sur France Info le 21 octobre dernier :

affirmant ne “jamais avoir entendu parlé ni rencontré” l’ancien ambassadeur du Qatar alors qu’il apparaît à ses côtés à Nice dans une vidéo tournée par la télévision municipale

affirmant à tort qu’il n’y a jamais eu de dispositif fiscal voté pendant le quinquennat Sarkozy

affirmant à tort que la CGT a publié des affiches appelant à frapper des policiers pendant le mouvement contre la loi Travail

affirmant à tort que Nice Matin s’était excusé d’un papier le concernant l’affaire du bureau du maire"

Il n'est pas le seul ainsi accroché. Le Grand Prix du meilleur menteur en politique pour l’année 2016 revient à Robert Ménard avec comme premier dauphin Manuel Valls. Nicolas Sarkozy se voit attribuer un "prix spécial du jury pour l'ensemble de sa carrière", François Fillon un "Prix Jacques Dutronc du plus beau retournement de veste" (son retournement sur la Sécurité Sociale) et, une élue Azuréenne, la navigatrice Maud Fontenoy, un Prix du "Naufrage en politique".

Voir le palmarès complet d'un prix décerné en chaque début d'année, non sans humour et dérision.