Christian Estrosi : les dessous d'une démission selon Le Point

Si beaucoup supputaient que Christian Estrosi ne terminerait pas son mandat de président de la Région PACA et qu'il passerait le flambeau à Renaud Muselier, le vice-président marseillais, personne ne s'attendait à ce qu'il le fasse si vite au lendemain même du second tour de la Présidentielle. Annoncée hier après-midi, sa démission a pris de court son entourage et même Philippe Pradal, l'actuel maire de Nice qui n'était pas au courant la veille encore. Aussi le magazine Le Point dans l'article "Christian Estrosi : les dessous d'une démission" publié ce matin a cherché à savoir pourquoi cette décision prise à ce moment précis.

Choix tactique ou personnel dans ce recentrage sur sa ville de Nice ? Sans doute un peu des deux si l'on en croit les proches interrogés par le magazine. D'abord, côté tactique, même si l'intéressé dément toute intention d'être "ministrable", "beaucoup continuent de croire à la tentation "macroniste" du ténor des Républicains". Autre supputation avancée : la greffe niçoise au cœur de la région, l'institution marseillaise aurait mal prise.

Ensuite Lepoint.fr avance la question de la rivalité avec Eric Ciotti, le président du Département. Une rivalité qui s'est exacerbée à l'occasion de la Présidentielle, Eric Ciotti ayant tombé la chemise pour François Fillon, tandis que Christian Estrosi n'avait pas caché ses sympathies pour Emmanuel Macron, déstabilisant de même coup sa famille politique. Christian Estrosi, qui estime avoir réussi sa mission de circonscrire le Front national en PACA, "voit maintenant que Ciotti termine son OPA sur les Alpes-Maritimes et il y retourne pour tout verrouiller", suggère un de ses proches.

Côté personnel, le magazine évoque une véritable et sincère "meurtrissure" causée par l'attentat du 14 juillet à Nice, son attachement viscéral à Nice et aussi le fait qu'il allait être père et que les incessants déplacements entre Nice, Marseille et Paris devenaient difficilement compatibles.