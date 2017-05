Christian Estrosi va démissionner de la présidence PACA pour redevenir maire de Nice

C'est en quelque sorte un coup de théâtre niçois qui s'est joué ce soir au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidence de la République : Christian Estrosi a annoncé qu'il démissionnerait de son mandat de président de la Région PACA pour redevenir maire de Nice. Elu à la présidence de la région en décembre 2015, il déclare vouloir aujourd'hui se consacrer entièrement à la ville alors qu'une nouvelle page de la vie politique française est ouverte. Avec Philippe Pradal, qui donnerait de son côté sa démission de maire ce soir, et l'ensemble de l'équipe qui l'entoure, il compte ainsi "préparer l’arrivée du tramway et prendre des initiatives fortes pour que Nice soit enfin respectée par l’Etat et le nouveau gouvernement."

Un Conseil municipal afin d’élire un nouveau maire sera réuni en début de semaine prochaine a noté celui qui est également président de la Métropole. Mais déjà, la majorité municipale qui s'est réunie dans l'après-midi a appelé à l'unanimité aa candidature en tant que maire de Nice, a-t-il ajouté. En annonçant sa démission de PACA, il a expliqué également qu'il "s'engageait pour soutenir ses candidats aux législatives".

Saluant la victoire d'Emmanuel Macron face au Front National de Marine Le Pen, une victoire "nette et indiscutable" qui "est celle de toutes les forces démocratique", Christian Estrosi a souligné que sur les 3 circonscriptions niçoises le candidat d'En Marche est en tête dans les 3 réalisant son meilleur score sur la 1ère circonscription (la sienne) avec 62%. "C’est une victoire pour notre équipe municipale" a-t-il déclaré". "Dès aujourd’hui, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir nos candidats aux élections législatives."

"Pour ma part, je serai aux côtés de nos candidats qui ont eu un comportement exemplaire dans cet entre-deux tours, qui n’ont pas faibli face à la pression du Front national. Nous devons constituer à l’assemblée nationale un groupe de parlementaires le plus large possible animés d’un esprit constructif mais vigilant" a ajouté Christian Estrosi qui a déclaré dans la foulée ne briguer aucun poste ministériel.