Christophe Sirugue à Nice et Sophia pour la Semaine de l'Industrie

Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation, Christophe Sirugue est en déplacement cet après-midi dans les Alpes-Maritimes dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Le secrétaire d'Etat se rendra ainsi à 14h45 à l'IUT de Nice (41 boulevard Napoléon III) où se déroule la 10ème Rencontre de l'emploi Industriel. Il l'aura l'occasion de dialoguer avec les responsables d'entreprises et les élèves (250 futurs diplômés de l’enseignement technique) qui y participent et se fera présenter les trois ateliers (mécanique, électrotechnique, informatique industrielle).

Christophe Sirugue est attendu ensuite à 16h15 à Sophia Antipolis. Il visitera le Business Pole et assistera à des présentations de l'expérience Bosch par Frédéric Dosières, directeur du centre de R&D; de la start-up Key Infuser par Domitille Esnard-Domerego, fondatrice; de l'IPMC (Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire) par Pascal Barbry, son directeur.