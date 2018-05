Cinq start-ups azuréennes à VivaTech 2018 avec le Pôle SCS

Greenerwave (optimisation du Wifi) à Nice, MyDataModels (machine learning et analyse de données) au Cannet, Perfumist (choix d'un parfum) à Grasse, Teach on Mars (formation sur mobile) à Sophia, et Wever (covoiturage et mobilité) à Nice, monteront à Paris pour participer à la 3ème édition de VivaTEch, du 24 au 26 mai. Ces sociétés azuréennes font partie du groupe de 25 start-ups, membres du pôle SCS, qui auront l’opportunité de présenter leurs dernières innovations dans des domaines comme la santé, la cybersécurité, les smart cities, le tourisme, le retail, l’intelligence artificielle, l’industrie du Futur, le Mobile Learning.

Devenu rapidement un rendez-vous majeur du high tech européen, VivaTech attend 80 000 visiteurs, tandis que des milliers de start-up et investisseurs sont annoncés. Dans ce salon, les start-ups régionales seront réparties sur des espaces d’exposition et de démonstrations, majoritairement fédérées par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le stand régional sera positionné en face de "AfricaTech", stand phare pour l’Afrique qui est mise à l’honneur en 2018.