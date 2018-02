Cityscoop et ses scooters électriques partagés arrivent à Nice

Après Paris depuis juin 2016, la start-up spécialisée dans la location de scooters électriques partagés va ouvrir son service à Nice au printemps, première ville de province à l'accueillir. Les expérimentations vont commencer dès la mi-février. Pour ce déploiement, Cityscoop dispose désormais de moyens : elle a annoncé une levée de fonds de 40 M€ au début de cette semaine.

Annoncée en septembre dernier, l'arrivée à Nice de Cityscoot devrait se concrétiser au printemps andis que les expérimentations débuteront dans une semaine à la mi-février. Ce nouveau service de mobilité partagée, à l'image d'Auto bleue, a été lancé à Paris en juin 2016 et étendu à quelques communes limitrophes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine). Nice sera aussi la première métropole de province à accueillir un service innovant de location à la minute et sans abonnement d'un scooter électrique pour des déplacements quotidiens ou occasionnels.

Pour cette nouvelle étape dans son déploiement, Cityscoot dispose désormais des moyens. La start-up a annoncé en début de semaine une nouvelle opération de financement de 40 M€, après avoir obtenu 15M€ au cours de l’été 2016. Le Groupe RATP, via sa filiale RATP Capital Innovation et InVenture Partners se sont associés aux actionnaires historiques de Cityscoot parmi lesquels la Caisse des Dépôts, et au partenaire stratégique LeasePlan pour mener cette opération. L’objectif de cette levée de fond est de financer l’ouverture du service dans de nouvelles villes et d’amener la flotte à 5000 scooters dès 2018. Ce sera, signale la société, la plus grosse flotte de deux-roues électriques partagés au monde.

Après l’ouverture en mars à Nice, trois autres villes accueilleront le service en France et en Europe, notamment en Suisse et en Italie, a annoncé CityScoop dans un communiqué sans préciser toutefois le nom des villes concernées. Le service sera également élargi à de nouvelles villes de la petite couronne parisienne tandis que la déclinaison dans les villes moyennes va être étudiée.