Clap première pour le Forum Smart City Nice Côte d'Azur

"Métropole Nice Côte d’Azur, un living lab à ciel ouvert" : c'est l'un des thèmes qu'abordera le premier Forum Smart City Nice Côte d'Azur organisé par le quotidien La Tribune, mercredi 26 avril de 9 heures à 16h30 à l'Allianz Riviera de Nice. Ce n'est pas le seul sujet au programme de ce forum qui s'est fixé un objectif générique : mettre en avant l'innovation, les mutations qu'elle entraîne, décrypter les nouveaux modèles économiques. Lors des plénières et tables-rondes qui ponctueront cette journée de partage et de prospective seront débattues aussi d'autres questions : "Quelle politique pour réussir la ville intelligente de demain ?" "EdTech : comment Nice Côte d’Azur veut devenir leader européen de l’éducation numérique", "Ville intelligente et participative, quelle smart city pour le citoyen, l'enjeu de la sharing city".

A l'occasion de ce forum seront également décernés des Trophées de l'innovation aux pépites les plus prometteuses en matière de ville intelligente et durable. Trois lauréats ont été départagés mardi par un jury de personnalités, parmi quinze jeunes pousses sélectionnées (Greenerwave, My Flying Box, Wever, MyCoach, One Check, Cuddl'Up, Adastra Films, Gayatech, Instant System, Wilout, Ziblue, Nively, Smart Service Connect, Milanamos ou KeyInfuser). Verdict mercredi.