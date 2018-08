Classement de Shanghai: l'Université Nice Sophia sort du Top 500

Les Universités françaises classées par Shanghai 36 : Sorbonne University

42 : University of Paris-Sud (Paris 11)

64 : Ecole Normale Superieure - Paris

101-150 : Aix Marseille University

101-150 : University of Strasbourg

101-150 : University Paris Diderot - Paris 7

151-200 : Université Grenoble Alpes

151-200 : University of Paris Descartes (Paris 5)

201-300 : Claude Bernard University Lyon 1

201-300 : Paul Sabatier University (Toulouse 3)

201-300 : University of Bordeaux

201-300 : University of Lorraine

201-300 : University of Montpellier

201-300 : University of Toulouse 1

301-400 : Ecole Normale Superieure - Lyon

301-400 : ESPCI ParisTech

301-400 : Paris Dauphine University (Paris 9)

401-500 : Ecole Polytechnique

401-500 : MINES ParisTech

501-600 : University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

601-700 : University of Auvergne

601-700 : University of Burgundy

601-700 : University of Rennes 1

701-800 : Agroparistech

701-800 : University of Nantes

701-800 : University of Nice Sophia Antipolis

701-800 : University of Poitiers

801-900 : CENTRALE SUPELEC

801-900 : National Polytechnic Institute of Toulouse

801-900 : University of Orleans

901-1000 : Ecole Normale Super Cachan

901-1000 : INSA Lyon

901-1000 : University of Savoy

901-1000 : University of Western Brittany