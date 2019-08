Classement de Shanghai : l'UNS décroche, mais UCA arrive

Ayant décroché l'an dernier du Top 500 des meilleures universités mondiales pour s'inscrire au Top 800, l'Université Nice Sophia est de nouveau descendue d'un cran (Top 900) dans le classement 2019. Une descente due au passage d'UNS à la nouvelle Université Côte d'Azur qui n'est pas encore pris en compte par Shanghai. Mais UCA est désormais sur les rails et se substituera à UNS à compter du 1er janvier 2020.

L'Université Nice Sophia a décroché un peu plus dans le classement de Shanghai 2019 dévoilé le 15 août : de 2006 à 2017 dans le Top 500 mondial (elle était même montée en 2010 dans le tableau 301-400, le Top 400), elle se retrouve désormais dans le tableau des 801-900. Un top 900 où elle côtoie l'université d'Orléans, celle de Savoie, l'université d'Afrique du Sud ou encore celle du Punjab. L'an dernier déjà, l'UNS avait décroché pour descendre dans le tableau 701-800 des meilleures universités mondiales.

Un passage de relai imminent entre UNS et UCA

Alors que l'obtention de l'Idex en 2015 lui donnait un formidable essor, certains en déduiront hâtivement que l'université azuréenne est en chute libre. Ce n'est évidemment pas le cas. La réponse à la nouvelle baisse dans le classement de cette année est la même que celle donnée l'an dernier : l'UNS est en voie de disparition et laisse la place à UCA, l'Université Côte d'Azur, un passage de relais qui n'était pas pris en compte l'an dernier et ne l'est pas également cette année.

Mais le changement est désormais imminent. Une étape décisive dans la construction d'une nouvelle université intégrée reconnue internationalement, intensive en recherche, participant à la dynamique de croissance de son territoire et proposant un cadre de travail agréable et stimulant a été franchie fin juillet avec la publication du décret de création de l’université expérimentale Université Côte d'Azur au journal officiel le 26 juillet 2019.

La composition d'Université Côte d'Azur

A compter du 1er janvier 2020, dans quelques mois à peine, Université Côte d'Azur se substituera à l'Université Nice Sophia Antipolis et à la Communauté d'Universités et Etablissements (ComUE) Université Côte d'Azur. Autour de l'université, cette nouvelle entité regroupe, dans les conditions précisées par ses statuts quatre branches :

en tant qu’établissements-composantes : l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA), la Villa Arson, le Centre International de Recherche Musicale (CIRM), l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Nice (IFMK) et l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes et Marseille (ERACM), qui conservent leur personnalité morale,

Prochain grand objectif : la pérennisation de l'IDEX UCA

Cette étape, assure l'université, devrait participer à la pérennisation de l’IDEX UCA Jedi qui est le prochain grand objectif à atteindre dans un an environ.

A titre transitoire, la présidence de l'établissement est assurée par Jean-Marc Gambaudo, Président de la Communauté d'Universités et Etablissements Université Côte d'Azur en qualité d’administrateur provisoire de l'établissement expérimental. Dans un communiqué, il est précisé que "la nouvelle Université Côte d’Azur sera une université de plein droit, présente dans tous les classements internationaux. Structurée en composantes internes dont les responsabilités sont accrues, adossant l’ensemble de ses missions à l’excellence de sa recherche, fortement ancrée sur son territoire, associée aux plus grands acteurs nationaux de la recherche, Université Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les meilleures universités européennes."

Un véritable changement de braquet qui laisse augurer une prochaine et forte remontée dans le classement de Shanghai.

Consultez le décret de création de l’université expérimentale Université Côte d'Azur publié au journal officiel du 26 juillet 2019. On y trouvera des explications très détaillées à la fois sur le nouvel ensemble et sur ses ambitions remarquables quant à la création d'une université française d'un nouveau type destinée à figurer parmi les plus grandes institutions universitaires internationales.

