Classement des écoles de commerce du Figaro : EDHEC 5e, SKEMA 6e

La montée en puissance des écoles de commerce implantées sur la Côte d'Azur, SKEMA à Sophia Antipolis, là où elle est née et l'EDHEC à Nice, se confirme de classements en classements. Dernier en date, publié ce matin, le classement 2020 des écoles de commerce du Figaro qui place l'EDHEC en 5ème place, désormais talonnée par SKEMA (6ème). "Si les indétrônables HEC (1re), l’Essec (2e), ESCP Europe (3e), l’EM Lyon (4e) et l’Edhec (5e) restent très bien ancrées dans le top 5, les écoles qui suivent se livrent une bataille acharnée et les écarts de points sont parfois infimes" commente Le Figaro.

"Skema, fusion de deux écoles en 2009, grappille une place pour la troisième année consécutive et s’installe désormais à la 6e position, devant Grenoble EM (7e). La business school basée notamment à Lille et à Nice progresse grâce à son fort rayonnement international et à ses bonnes relations avec les entreprises", est-il souligné.

Parmi les critères pris en compte pour élaborer ce classement, se retrouvent l’excellence académique (accréditations internationales, durée du grade master, taux d’enseignants de très haut niveau ou encore la moyenne au bac des entrants) et l’international (taux d’enseignants-chercheurs diplômés à l’étranger ou encore performance des écoles dans les classements internationaux tels que le Financial Times et Shanghaï) occupent une place clé.

Les relations avec les entreprises (partenariats pédagogiques, chiffre d’affaires de la junior entreprise, présence sur les réseaux professionnels) sont également largement prises en compte dans la méthodologie, explique le quotidien. "Des critères qui exigent de forts investissements de la part des écoles pour rester dans la course".