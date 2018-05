Classement Financial Times 2018 : EDHEC et SKEMA en progression

C'est un palmarès qui est toujours attendu car il fait référence dans l'univers des écoles de commerce : le "Classement Financial Times Executive Education". L'édition 2018 a été publiée hier et les deux grandes écoles de commerce azuréennes, l'EDHEC et SKEMA tirent leur épingle du jeu alors que la plupart des écoles françaises reculent ou stabilisent leur position. Ainsi l’EDHEC Business School poursuit son ascension dans le classement mondial "Open programmes" (les programmes inter-entreprises).

Avec un gain de 11 places en deux ans (37ème ex-aequo avec l’ESCP), l’école enregistre la plus forte progression et se positionne parmi les 3 premières grandes écoles françaises au monde. En revanche, placée à la 27ème position dans le classement annuel "Customs programmes" (les formations sur mesure), elle perd 5 places par rapport à 2017 (22ème) tout en restant gagnante de 2 places par rapport à 2016 (29ème) et en figurant au 31ème rang mondial dans le classement combiné.

De son côté, SKEMA Business School progresse régulièrement : dans le classement mondial "Custom programmes", elle se place 79ème mondiale et gagne ainsi 5 places en trois ans (84ème en 2016 et 82ème en 2017).