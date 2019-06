Classement FT programmes pour entreprises : SKEMA gagne 18 places

SKEMA Business School a également réussi une progression spectaculaire dans le classement mondial 2019 des programmes Executive dits customised programmes ou programmes sur-mesure que le Financial Times vient de publier. L'école, dont le campus historique est à Sophia Antipolis gagne 18 places et se hisse en 61ème position. A noter qu'il s'agit de la 3ème plus forte progression mondiale de cette édition et la plus forte pour une école française. Cette progression de l'école ressort d'un développement volontariste des programmes sur mesure au sein de son activité SKEMA Executive Education s'appuyant notamment sur la présence globale au Brésil, en Chine, aux USA, bientôt en Afrique du Sud (le Cap) et sur ses 3 implantations françaises.

Ainsi des programmes comme EPM - Executive Programme in Management en partenariat avec les Chambres de commerce françaises à l'étranger ou AHRMP - Advanced Human Resources Management Programmes pour GHR-Lib en Chine sont venus consolider l'offre de programmes sur-mesure déjà déployée avec des grandes entreprises comme Saint Gobain, Oracle ou BPI France.

"Avec de nouveaux atouts tels que le lancement de son "Global Lab in Augmented Intelligence" en janvier dernier, sa nouvelle plateforme de e-learning "Skool - Skema Open Online Learning" ainsi que le recrutement de près de 20 professeurs internationaux pour la rentrée 2019, SKEMA entend poursuivre le développement de ces programmes en partenariat avec des grandes entreprises mondiales, étant désormais reconnue comme une école globale avec des racines françaises et non plus seulement comme une école française à l'international" souligne sa Directrice Générale, Alice Guilhon.

Et Pascale Viala, Directrice du Corporate Office de SKEMA, de rappeler qu'"accompagner le développement des talents où qu'ils se trouvent et faciliter la transformation dans un monde en pleine évolution est au cœur de nos priorités."

Le campus de SKEMA à Suzhou en Chine.