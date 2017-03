CleanEquity Monaco : le bal des 30 meilleures cleantech mondiales

Rendez-vous d'envergure internationale dédié aux investissements dans les technologies de l'environnement et du développement durable, CleanEquity Monaco fêtera son 10ème anniversaire les 9 et 10 mars au Fairmont Hôtel, dans la Principauté. Evénement qui se tient uniquement sur invitation, CleanEquity Monaco permettra à 30 des meilleures entreprises émergentes mondiales en technologies propres et efficacité des ressources de rencontrer des investisseurs spécialisés en finance, entrepreneurs, partenaires et acheteurs, décisionnaires, utilisateurs finaux et média.

Pour l'édition 2017, le département Clean Equity d'Innovator Capital, l'organisateur, a revu 600 entreprises et a sélectionné les 30 meilleures pour faire des présentations à la conférence. On y retrouvera une majorité de cleantech américaines. Suivi par le Monaco Economic Board, côté monégasque et par Team Côte d'Azur, côté azuréen, le forum débutera par une conférence plénière sur le thème de "l'intelligence artificielle : le salut ou la damnation".