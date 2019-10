Cleantech : GridPocket a développé un nouveau service digital avec ENI

La cleantech sophipolitaine GridPocket a été retenue par ENI Gas & Power pour développer le "Club Eni", un nouveau service digital grâce auquel les clients de l'énergéticien équipés de compteurs communicants (Linky ou Gazpar) peuvent suivre leur consommation de manière ludique et réaliser du même coup des économies d'énergie.

Pour GridPocket à Sophia Antipolis (25 personnes), une superbe opportunité de donner une large visibilité à son concept : la cleantech a pu le mettre en œuvre à grande échelle avec ENI Gas & Power France, un des grands acteurs de la fourniture d'énergie. Cofondée en 2009 par Filip Gluszak, son actuel Pdg, la start-up a développé en effet une plateforme de services mobiles à l'usage des énergéticiens. Et c'est cette plateforme qui est désormais au coeur du Club Eni, un service digital destiné aux clients de l'opérateur.

Replacer les énergéticiens sur un marché de l'énergie en pleine disruption

Ce que GridPocket propose aux énergéticiens ? Les replacer dans le marché. Dans le maelstrom énergétique actuel, elle les fait entrer dans le monde des services numériques à haute valeur ajoutée et leur permet de renforcer leur place sur un marché de l'énergie convoité par une foule d'acteurs émergents (distributeurs alternatifs, constructeurs de voitures électriques, opérateurs télécoms, spécialistes de domotique, smart cities, réseaux sociaux, etc.). C'est ce qui a séduit Eni Gas & Power France.

Suite à un appel d'offres, le groupe avait aussi retenu GridPocket pour l'accompagner dans le déploiement de nouveaux services numériques destinés aux clients équipés de compteurs communicants Linky pour l'électricité ou Gazpar pour le gaz (plus d'un million de clients en France où le groupe italien est arrivé en 2003). Pour lui, il s'agit d'accroître la satisfaction de la clientèle en permettant à ses utilisateurs de suivre leur consommation d'énergie de manière ludique et de réaliser du même coup des économies d’énergie.

"La force du Club Eni est son approche globale"

Cette collaboration à travers le Club Eni, a donné naissance à un service unique avec une solution très innovante en matière d’engagement des clients : Eni soutient les économies d’énergies réalisées par des "Points" qui peuvent ensuite être convertis en cadeaux ou en contribution à des initiatives humanitaires ou écologiques. A partir de novembre 2019, tout client Eni équipé d’un compteur Linky, et Gazpar, pourra télécharger l’application ou s’inscrire gratuitement sur le site : www.club-eni.com. L’accès au Club Eni sera proposé gratuitement pour une durée minimum d’un an.

"La force du Club Eni est son approche globale" explique Daniel Fava, Directeur Général d’Eni Gas & Power France. "Les outils d’analyse de la consommation sont complétés par du contenu pédagogique pour orienter l’utilisateur vers les actions d’économies d’énergie, tandis que le programme de fidélité récompense son engagement en faveur de la maîtrise de sa consommation. Une animation régulière via des campagnes emails ou l’envoi d’alertes configurables permet de maintenir cet engagement dans la durée".

Autoconsommation, IA et cybersécurité

Pour Filip Gluszak, Pdg de GridPocket, "ce n’est que le début d'un partenariat qui conduira au développement de services toujours plus complets et intégrés pour les consommateurs d’énergie. Nous envisageons déjà de nouvelles fonctionnalités et du contenu supplémentaire sur la plate-forme. GridPocket anticipe d'autre part les défis futurs de la transition énergétique en développant dès à présent des solutions autour de l'autoconsommation, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité".

Autant de développements en cours que ce nouveau contrat lui permettra d'accélérer.