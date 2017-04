Club Sophia Entreprises : un 3ème mandat pour Laurent Londeix

Délégué Régional Provence Côte d'Azur d'Orange, Laurent Londeix a été réélu à la présidence du Sophia Club Entreprise, un mandat qu'il assure depuis 2015. Elément désormais essentiel dans la gouvernance de la technopole, l'ancien club des dirigeants de Sophia a pratiquement triplé le nombre de ses membres depuis 3 ans et a développé une offre de services aux entreprises qui devrait s'élargir avec une conciergerie mutualisée et éventuellement un programme commun de RSE.

Un 3ème mandat pour Laurent Londeix à la présidence de Sophia Club Entreprises ! Délégué Régional Provence Côte d'Azur d'Orange, président du Sophia Club Entreprises depuis mai 2015, il a été reconduit à la présidence suite au conseil extraordinaire des administrateurs du club qui s'est tenu mardi. Pour ce troisième mandat, Laurent Londeix sera entouré d'un bureau restreint comprenant trois vice-présidents, Gérard Giraudon, Philippe Bardey et Claude Giafferri, une trésorière Anne Lechaczynski, et un secrétaire Cyril Sanchez.

Deux nouveaux administrateurs : Sylive Jeannin et Jean-Charles Anifrani

Lors de l'assemblée générale ordinaire, le 27 mars dernier au Centre informatique d'Air France, les 110 adhérents de Sophia Club Entreprises avaient approuvé rapport d'activité et comptes et avaient pourvu deux postes d'administrateurs (sur 12) qui étaient ouverts. Sylvie Jeannin, Directrice du centre de R&D de Magneti Marelli, et Jean-Charles Anifrani, Directeur du CESI ont été élus administrateurs de l'association.

Une association qui, depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance de Sophia Antipolis joue un rôle central dans la technopole avec des missions d’animation, de services aux entreprises et de stratégie collective. Suite à son changement de positionnement et à son ouverture plus large aux TPE/PME du territoire début 2015, l'ancien club des dirigeants s'est également étoffé : le Sophia Club Entreprises aura ainsi bientôt triplé le nombre de ses membres.

Une conciergerie mutualisée en gestation

"Les entreprises et établissements de Sophia Antipolis ont un rôle très important à jouer en termes d'animation et de stratégie collective de développement territorial" a ainsi rappelé Laurent Londeix. "Elles le font par l'intermédiaire de leur association : Sophia Club Entreprises, qui est un acteur majeur aux côtés de ses partenaires du Bureau Opérationnel de Sophia".

Simultanément, Sophia Club Entreprises souhaite renforcer son apport aux entreprises membres en développant son offre de service, qui comprend désormais une plateforme de mobilité en GPEC, une centrale d'achats, ainsi que le pilotage du PDIE et l'animation de la commission Sécurité, Sureté, Environnement. "Bientôt cette offre de service comprendra également une conciergerie mutualisée, et pourquoi pas un programme commun de RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise)" ajoute le responsable d'Orange sur Sophia.