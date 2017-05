Code & Play à Villefranche, premier salon azuréen dédié au coding

Avec Code & Play, ce sera pour la première fois sur la Côte d’Azur un salon dédié au Coding et aux technologies connexes (impression 3D, réalité virtuelle, drones, objets connectés…), qu'organise Villefranche-sur-Mer les vendredi 19 et samedi 20 mai de 10 à 18 heures dans sa Citadelle. Le Coding (programmation informatique) est aujourd'hui à la mode. Rendu accessible dès le plus jeune âge, il permet à tous de comprendre comment se construisent les programmes informatiques, du jeu au logiciel d’impression 3D et à l’application pour smartphone. Essentiel dans un monde en pleine transformation digitale.

Aux Etats-Unis, les spécialistes estiment que d’ici dix ans, plusieurs millions d’emplois vacants liés à la programmation ne pourront être pourvus par des Américains. En France, le Coding est désormais enseigné au collège par les professeurs de mathématiques. Preuve du sérieux de cette matière, même si c’est d’abord par un usage ludique qu’elle est prioritairement illustrée dans les ateliers dédiés…

Code & Play offrira en tout cas une rare occasion d’en découvrir, en famille, l’étendue des applications dans les loisirs, la formation et les désormais nombreux débouchés professionnels…Lors de ce premier salon dans les Alpes-Maritimes, de nombreux partenaires se sont associés à la démarche de l’agence Référence pour faire découvrir le Coding et toutes ses applications au plus grand nombre : des associations spécialisées, des écoles d’enseignement supérieur, des institutions et organismes privés…

Le programme, très riche, fait la part belle aux scolaires le premier jour : des CE1 aux lycéens, de nombreux élèves du département profiteront des ateliers mais aussi des rencontres, projections, démonstrations, conférences…Durant toute la durée du salon, des étudiants de l’école SupdeWeb Nice organiseront, depuis le stand de leur école, la visibilité de l’événement sur les réseaux sociaux.

