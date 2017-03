Colloque MIAGE : les projets de Sophia dans l'intelligence artificielle

C'est devenu le nouvel eldorado du monde numérique : l'intelligence artificielle. Sophia Antipolis, à travers notamment ses entreprises high tech, ses laboratoires et l'université s'est engagé dans cette voie. On retrouvera quelques initiatives déjà lancées à l'occasion du colloque sur l'intelligence artificielle qu'organise le master Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) de l’UNS vendredi 10 mars sur le campus Sophia Tech (Amphi A1, bâtiment des Lucioles – 1645 route des Lucioles) de 9h30 à 13 heures destiné aux étudiants et aux professionnels du monde du numérique. Le colloque sera animé par Stéphane Tounsi, Président du Think Tank G-NOVA & chargé d’enseignement à l’Université Nice Sophia Antipolis et sera retransmis en direct sur Facebook Miage Nice Sophia Antipolis.

Au programme

- 9h30 : Accueil par Michel Buffa, directeur de la MIAGE

- 9h40 : Qu’est-ce que l’intelligence artificielle dite faible ? Les projets du Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis par Andréa Tettamanzi – Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis et responsable de l’équipe de recherche SPARKS

- 10h25 : Deep learning et intelligence artificielle faible par Greg Heinrich – Deep Learning Engineer, Nvidia

- 11h20 : Le déploiement de l’analyse prédictive grâce au Big Data et à l’intelligence artificielle par Serge Miranda – Professeur informatique à l’Université Nice Sophia Antipolis et Directeur Master MBDS

- 12h05 : Les défis technologiques à relever au niveau de l’intelligence artificielle et de la robotique ; présentation du projet de recherche Azkar et démonstration par Michel Buffa – Directeur de la MIAGE de Nice et enseignant - chercheur à l’Université Nice Sophia Antipolis, membre de l’équipe WIMMICS et responsable du projet de recherche Azkar.