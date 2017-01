Commerce : les soldes d'hiver débutent le mercredi 11 janvier

Certes les ventes privées, promotions et offres diverses se sont bien multipliées déjà avant Noël. Mais pour consommateurs et commerçants, la période de soldes reste un moment fort de l'année. Dans les Alpes-Maritimes, les soldes d'hiver débuteront le mercredi 11 janvier, 8 heures, comme d'ailleurs dans la plupart des départements français (des exceptions sont faites pour la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges où les soldes débutent dès ce lundi 2 janvier). D'une durée de six semaines, cette période de bonnes affaires se terminera donc le 21 février. A noter que Monaco reste bien en avance avec des soldes qui ont commencé dès ce lundi 2 janvier.

Pour les soldes d'été, les Alpes-Maritimes ne seront pas, comme les années précédentes, au diapason de la grande majorité des territoires français. Si dans la plupart des départements comme par ailleurs celui du Var, la date d'ouverture est celle du 28 juin (jusqu'au 8 août), dans le 06, les soldes d'été débuteront le 5 juillet et se poursuivront jusqu'au 15 août.

A noter que les dates des soldes du commerce en ligne ou vente à distance (e-commerce) sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel (c'est-à-dire du 11 janvier au 21 février pour l'hiver et du 28 juin au 8 août pour l'été) et doivent donc débuter le même jour, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise.