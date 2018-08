Communication fixe-mobile : Centile (Sophia) intègre un groupe européen

Centile (45 salariés), un des leaders européens des solutions de Cloud PBX, de Communications Unifiées (UC), annonce son intégration au sein de Swyx et Within Reach Group dans le but de créer un nouveau leader européen sur le marché des Communications Unifiées (UC) et de la Convergence Fixe-Mobile (FMC).

Basé à Sophia Antipolis, Centile (45 salariés), un des leaders européens des solutions de Cloud PBX, de Communications Unifiées (UC) et de Convergence Fixe-Mobile (FMC) pour les fournisseurs de services et les intégrateurs, a annoncé son intégration au sein de Swyx (Allemagne) et Within Reach Group (Pays-Bas). L'objectif est de créer un nouveau leader européen sur le marché des Communications Unifiées (UC) et de la Convergence Fixe-Mobile (FMC), qui est en croissance constante depuis ces dernières années. Les trois sociétés réunies comptent déjà environ deux millions d'utilisateurs finaux à travers un réseau de plus de 1 400 revendeurs et de fournisseurs de services.

Avec l'appui du fond d'investissement Waterland, le nouveau groupe de sociétés est en position de force pour accélérer encore sa croissance sur les marchés des télécommunications et des technologies de l'information en Europe. Centile apporte une assise internationale plus large à cette nouvelle entité combinée, puisqu'elle accompagne déjà plus de 100 fournisseurs de services et opérateurs mobiles répartis dans 20 pays - dont certains des plus grands déploiements en Europe - avec un total de plus de 600 000 utilisateurs finaux connectés.

ISTRA, la plateforme de classe opérateur "multi-tenant" de Cloud UC et de FMC de Centile, deviendra partie intégrante du portefeuille technologique de la nouvelle entité. Faire partie d'un groupe plus important va permettre à Centile d’augmenter ses capacités de développement et de donner accès à davantage de services de support avec un potentiel global élargi.

Pour Bertrand Pourcelot, Directeur Général de Centile, cette intégration va permettre de "nous rapprocher de notre objectif de devenir le champion de l'UCaaS en Europe". PDG et co-fondateur de Swyx, Ralf Ebbinghaus ajoute qu'"avec un chiffre d'affaires cumulé de 130 millions d'euros et 500 collaborateurs répartis dans 12 pays européens, les trois entreprises vont créer une nouvelle force sur le marché européen, et d’autres synergies vont en découler. Les investissements prévus nous donnent la puissance nécessaire afin de rester des leaders de l'innovation sur le marché très dynamique des communications IP."