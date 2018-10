Conférence 3AF à Cannes : MTG et la météo du 21ème siècle

C'est une conférence particulièrement intéressante qu'annonce l'association 3AF (Association aéronautique astronautique de France). Le rendez-vous est donné en effet sur le thème de "MTG : la météo du 21ème siècle", le vendredi 26 octobre à 18 heures dans les locaux de Thales Alenia Space Cannes (salle Zeus, Bâtiment Odyssée). Un thème dans lequel excelle le constructeur cannois de satellites qui réalise l'essentiel des programmes météo européens depuis plus de trente ans et a attaqué avec MTG (Meteosat Third Generation) la troisième génération de satellites géostationnaires d’Eumetsat, dans le cadre d’un contrat avec l’agence spatiale européenne (ESA). (Photo crédit Thales Alenia Space : les deux types de satellites MTG).

Le sujet sera de plus traité par trois orfèvres en la matière, Jean-Michel Reix, directeur du projet MTG à TAS, Antoine Rérolle, chef de programme des satellites MTG-Imageur et Pierre Armand, directeur de programme adjoint. Le concept retenu pour cette troisième génération, est-il rappelé, évolue fortement par rapport aux deux générations précédentes, puisque deux types de satellites seront mis en œuvre (un imageur et un sondeur), tous deux stabilisés trois-axes (alors que les satellites des deux générations précédentes étaient spinnés) avec une très grande précision de pointage.

L'augmentation du temps d'observation de 5 à 100 % par rapport à la solution de stabilisation par rotation est indispensable pour satisfaire les besoins futurs, qui exigeront des gains en résolution spatiale, en cycle de répétition et en rapport signal sur bruit.

Dans le cadre du programme MTG, six nouveaux satellites seront lancés (imageurs et sondeurs) à partir de 2021 :

Quatre Satellites Imageurs (MTG-I) pour une durée attendue de 20 ans de service opérationnel

Deux Satellites Sondeurs (MTG-S) pour une durée attendue de 15,5 ans de service opérationnel

Au-delà de la complexité technique qui permettra de fournir des données d’une grande qualité à la communauté météorologique mondiale, ce programme présente des facteurs de complexité liés au montage industriel, pour lequel une coopération entre plusieurs acteurs majeurs du spatial européen a dû être mise en place, manageant une équipe de plus d’une centaine de fournisseurs différents. Flash donc sur tous ces différents aspect du programme météo du 21ème siècle !