Conférence ACM Nice : les dernières avancées du multimédia

Un événement prestigieux dans les mondes scientifique et des nouvelles technologies : la 27ème ACM International Conference on Multimedia se tiendra du lundi 21 au vendredi 25 octobre à Nice Acropolis. Elle est organiseé par ACM (Association for Computing Machinery) qui traite du Multimédia et dont la recherche porte sur l'intégration des multiples perspectives offertes par les différentes modalités numériques, notamment les images, le texte, la vidéo, la musique et les données de capteurs comme le son parlé. Depuis 1993, l'ACM MM réunit des chercheurs et des praticiens du monde universitaire et de l'industrie pour présenter les résultats de recherches innovantes et échanger sur les progrès récents.

"L'utilisation d'ordinateurs pour distribuer et partager du contenu numérique est l'une des caractéristiques de la vie actuelle. L'information multimédia est devenue une devenue une réalité non seulement à cause du volume et de la variété du contenu partagé numériquement, mais aussi avec l'apport de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée pour analyser les contenus et les rendre disponible pour l'utilisation" note Martha Larson, co présidente générale de l'ACM MM. "Cette conférence annuelle est la plus importante vitrine sur l'état de l'art dans ce domaine."

A noter qu'une partie spécifique de la conférence est consacré au programme artistique qui explore les frontières de la science informatique et de l'art.