Conférence à Biot : la transition énergétique vue par Nadia Maïzi

"Transition énergétique : enjeu climatique ou choix de société ?" : c'est un sujet d'actualité que Nadia Maïzi traitera jeudi 31 mai à 19 heures Salle Gilardi à Biot dans le cadre des conférences "Sciences Pour Tous". La transition énergétique dont une des vocations affichées serait de réduire notre empreinte environnementale, se discute à la lumière de scénarios indiquant les investissements à opérer dans les prochaines décennies. Or ces scénarios masquent les conditions qui permettraient l’enclenchement de cette transition à travers le changement de systèmes techniques, de modes de développement ou encore de comportements.

Experte dans ce domaine, Nadia Maïzi montrera comment réconcilier différentes échelles, le temps, l’espace, la société, permet de saisir les implications politiques, l’impact des différentes dynamiques en jeu, et le rôle central de “l’homme” dans ce processus. Professeure à l’Ecole des Mines de Paris où elle dirige le Centre de Mathématiques Appliquées, à Sophia Antipolis, la conférencière est titulaire de la Chaire Modélisation Prospective au service du développement durable. Ingénieur de l’Ecole des Mines, elle est titulaire d’un doctorat et a effectué son post doctorat à l‘université de Stanford. Elle est chevalier des Palmes académiques, de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’honneur.

Pilotées par Patrick Navard du CEMF (Centre de Mise en Forme des Matériaux ) de l'Ecoles des Mines de Paris/Mines ParisTech à Sophia Antpolis, les conférences "Sciences Pour tous" ont lieu à Biot tous les derniers jeudis de chaque mois sauf juillet et août (pas de conférence) et décembre (avant-dernier jeudi). Les conférenciers sont des chercheurs et professeurs des institutions d’enseignement et de recherche des Alpes-Maritimes. Dernier rendez-vous avant la rentrée de septembre, jeudi 28 juin, sur le thème "Des dinosaures aux reptiles marins en passant par les salamandres géantes. Que nous racontent les fossiles de Provence ?".