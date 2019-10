Conférence à Cannes : la face cachée de la course à la Lune

"La face cachée de la course à la Lune" : c'est le thème de la prochaine conférence de 3AF (Association Aéronautique Astronautique de France) qui aura lieu jeudi 7 novembre à 17h30 à l'aéroport de Cannes-Mandelieu (salle Saint Exupéry) et qui sera animée par Christian Lardier, journaliste, ancien chef de la rubrique Espace du magazine Air et Cosmos. En cette année du cinquantenaire de l’homme sur la Lune, un grand nombre d’évènementiels et de publications ont rappelé au grand public le programme Apollo et l’alunissage du premier homme Neil Armstrong en juillet 1969. Cependant, il s’agissait d’une course avec l’Union Soviétique et peu de choses ont été dites sur leur programme N1-L3.

Ce dernier avait été développé dans le plus grand secret et il n’a été dévoilé qu’à la fin de l’Union Soviétique dans les années 90. Désormais, nous savons à peu près tout et c'est cet aspect peu connu de la course à la Lune que présentera Christian Lardier.