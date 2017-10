Conférence Femmes 3000 à Sophia : osez les métiers scientifiques!

"Regards croisés : osez les métiers scientifiques et autour d’un imaginaire sonore d’inspiration scientifique" : c'est le thème de la prochaine conférence de Femmes 3000 Côte d'Azur, qui aura lieu le 6 novembre à 18 heures sur le campus Sophia de SKEMA Business School. Si ce thème semble un peu complexe de prime abord, l'objectif de cette conférence organisée dans le cadre des Semaines Egamix est simple : rappeler, s'il en était besoin, que la science a besoin des femmes. Les deux intervenantes, Nathalie Van de Wiele, agrégée de physique, et Marybel Dessagnes, compositrice pianiste pédagogue, directrice artistique de la Compagnie Contrepoint des Sphères, le diront chacune suivant son propre regard et sa propre expérience.

Pour Nathalie Van de Wiele, les femmes doivent oser les métiers scientifiques. Même si, du fait de stéréotypes de sexe persistants, elles sont sous-représentées dans les sciences et techniques, ne se dirigent pas vers les mêmes domaines que les hommes et se heurtent au plafond de verre dans leur carrière. A travers son propre parcours et celui de femmes scientifiques à travers les âges, Nathalie Van de Wiele apporte aussi des solutions pour aider à identifier les stéréotypes, à les combattre et à viser les plus hauts niveaux de performance.

Pour Maryse Dessagne, c'est la science qui nourrit sa créativité. La physique quantique, les nombres et les chiffres, les neurones vus comme un enchevêtrement labyrinthique, ou le mouvement des planètes, représentent pour elle une source d’inspiration intarissable, lien infini entre art et sciences, entre composition, intuition, poésie et rationalité. Un message qu'elle fera passer.