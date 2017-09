Conférence SKEMA : la disruption dans les services à travers les siècles

La rentrée aussi pour Innovation et Connaissance, le cycle de conférences de SKEMA Business School. Pour sa 11ème édition, sacré parcours, il a été choisi à nouveau de braquer les projecteurs sur la disruption (ou rupture) dans toutes ses dimensions : dans les façons de penser, de créer, de manager, dans les business modèles, etc. Un champ d'investigation immense. Le prochain rendez-vous, le 89ème Petit-Déjeuner du cycle, est ainsi donné vendredi 13 octobre de 8h30 à 10h sur le campus de Sophia Antipolis (60 rue Dostoïevski) sur le thème de "La disruption dans les services à travers les siècles".

Nombre d’innovations de services dans les secteurs de l’emploi, du renseignement, de la finance, de l’information, du tourisme, de la vente, des transports, de la communication et des médias ont transformé notre quotidien au cours des cinq derniers siècles. Depuis l’avènement d’internet, on assiste à une accélération de l’innovation dans les services en vue de satisfaire toujours mieux des besoins existants ou nouveaux.

Quels sont les facteurs clés de succès de ce type d’innovation ? Quelles sont les caractéristiques des hommes et des femmes qui ont été à l’origine de ces innovations ? Quels sont les ingrédients des success stories ?

Cette légende des siècles, version économie, sera scénarisée sous forme d’un dialogue entre Thierry Bouron, auteur de "Innovation, 50 Success Stories. Rupture, héritages et coups de génie" et Valérie Blanchot Courtois, professeur consultante SKEMA, qui a piloté depuis le début la saga "Innovation et Connaissance". Seront ainsi abordées de manière globale les différentes facettes économiques, stratégiques, historiques, technologiques et humaines des innovations de services dites en rupture pour en tirer des leçons d'avenir.

Directrice Générale de SKEMA, Alice Guilhon apportera son éclairage sur la disruption dans l’enseignement supérieur qui, lui aussi, n'échappe pas au grand tohu-bohu disruptif de ce premier quart de siècle.