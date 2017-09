Conférence à Sophia : l'IA au service de l'innovation et du métier

"L’Intelligence Artificielle au service de l’innovation et du métier" : c'est le thème de la conférence qu'organisent SOFTEAM Group et IBM France le 13 octobre de 10 à 12 heures aux Espaces Antipolis dans la technopole. Gratuit. Ce sera l'occasion de découvrir les technologies IBM Watson et Bluemix pour réaliser des applications innovantes cognitives et industrielles. La même conférence aura été donnée la veille à Aix-en-Provence où SOFTEAM est également présent.

Au programme à Sophia Antipolis :

Introduction de SOFTEAM & IBM

Intelligence artificielle, NLP, machine learning

Bluemix & Watson Platform

Démarche d’innovation avec le lab SOFTEAM

Cas d’usage et démonstrations

Échanges et questions réponses avec les experts

Inscriptions : cliquez ici