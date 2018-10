Conférence à Sophia : réforme et ouverture de la Chine

"Chine : la réforme et l’ouverture en perspective " : c'est le thème retenu pour une conférence organisée par la Fondation Sophia Antipolis avec l'institut Confucius Côte d'Azur et SKEMA qui aura lieu le 15 novembre à 17 heures à SKEMA Business School. Entrée libre et gratuite. Cette conférence sera donnée par Gilles Guiheux, professeur à l’Université Paris Diderot, membre du laboratoire CESSMA. La Chine est-il rappelé, se aujourd’hui la seconde économie mondiale et le plus grand exportateur au monde. Après des crises qui ont causé un ralentissement de la croissance, les dirigeants chinois souhaitent rééquilibrer la stratégie de croissance.

La Chine doit toujours faire face à de nombreux défis : population vieillissante, rétrécissement de la main-d’œuvre, manque d’ouverture de son système politique, problèmes de compétitivité… Un large fossé demeure entre les niveaux de vie dans les villes et les campagnes, entre les zones urbaines du littoral et l’intérieur du pays. Ces inégalités sont de plus en plus préoccupantes aussi bien pour les autorités chinoises que pour les investisseurs. C'est ce portrait du nouvel Empire du milieu que dressera le conférencier. Chercheur socio-historien de la Chine, il conduit aujourd’hui un programme consacré aux formes du travail en Chine contemporaine. Il a notamment publié La République populaire de Chine (1949 à nos jours) et contribué à la revue Perspectives chinoises