Congrès ANARLF : Nice capitale du métabolisme et du cerveau

Nice sera la capitale du métabolisme et du cerveau les 16 et 17 novembre en accueillant le 39e congrès ANARLF, l’association de neuroanesthésie-réanimation de langue française, congrès qui a pour thème le cerveau et les problèmes métaboliques. Référence internationale dans ce domaine, le CHU de Nice apportera son expertise à l’ensemble des congressistes pendant ces 2 jours. Au programme de ce rendez-vous médical très spécialisé : métabolisme et cerveau, lactate, nutrition, contrôle de la glycémie, expansion volémique et effets cérébraux de l’oxygène.