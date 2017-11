Congrès " De la Fleur aux Parfums" à Grasse : vive le naturel !

"De la Fleur aux Parfums : Une approche unique et globale de l’industrie de la parfumerie" , est le thème du congrès organisé aujourd'hui à Grasse par le Pôle de compétitivité PASS. Cet événement, qui se tient au Palais des Congrès grassois de 9 heures à 17h15, porte sur les savoir-faire, la créativité et l’innovation et ce, à tous les niveaux de la chaîne de valeur de la parfumerie dans le domaine du naturel. Experts, chercheurs, parfumeurs et leaders mondiaux de l’industrie présenteront leurs visions et innovations.

Est ainsi proposée une vision originale et unique de l’industrie de la parfumerie abordée à tous les niveaux de sa chaine de valeur et dans ses diverses applications : depuis l’agriculture soutenable de la plante à parfum jusqu’à la mise sur le marché de produits cosmétiques et parfumés. L’accent est placé sur les grands enjeux et innovations liés aux produits naturels, en termes de durabilité des approvisionnements et des méthodes de production, de formulation et de création pour en restituer pleinement le potentiel olfactif et pour répondre aux cadres réglementaires et aux attentes du consommateur.

Au total, sur la journée, 16 conférences sont données par des experts, des chercheurs, des parfumeurs et leaders mondiaux de leur domaine. Parmi eux des parfumeurs tels que Sandrine Giordanengo de SAMA ou Philippe Collet d’Expressions parfumées, des chercheurs comme des responsables R&D avec le Dr Nadine Chomarat des Laboratoires Pierre Fabre et Frédéric Badie de Payan Bertrand mais aussi Fanny Lambert, responsable du département biotechnologie de V. Mane & Fils ou Pascal Longchamp, CEO d’Evolva.