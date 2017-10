"Connexion Client" à Nice : ne pas manquer la "révolution silencieuse"

Si vous êtes professionnel du tourisme, commerçant, responsable de TPE ou dirigeant de PME et que vous voulez savoir ce que pourrait vous apporter la soirée "Connexion Client" qu'organise la CCI Nice Côte d'Azur le 14 novembre prochain à 17h30 au palais consulaire à Nice, lisez l'article paru mardi dans "Les Echos". Pour Jean-Marc Vittori, éditorialiste, l'expérience client est aujourd'hui un vrai mouvement de fond. Elle "bouscule l'économie". "Avec l'avènement de l'"expérience client", qui succède aux produits et aux services, les entreprises doivent repenser en profondeur leur organisation", estime-t-il.

Pour lui, c'est une révolution silencieuse qui se joue aujourd'hui. Elle "touche un moment crucial de l'économie, ou plutôt de l'économie marchande : celui qui réunit un acheteur et un vendeur pour une transaction. Tout avait commencé avec le produit. Ce produit est devenu la base d'un service. Puis ce service a été intégré dans une solution. Cette solution participe désormais à l'expérience client." En ces quelques mots, tout est dit. C'est cette révolution silencieuse qui sera au cœur de la soirée "Connexion Client" du 14 novembre.

A l'heure de la grande transition numérique, cette manifestation a en effet pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les enjeux de la relation client et de les informer sur les outils désormais accessibles. Les participants pourront notamment échanger avec une sélection de prestataires regroupés dans un "Village des Solutions" où seront proposés des solutions et outils permettant de développer et optimiser la relation clients des TPE, PME, commerçants et professionnels du tourisme.

En ouverture de la soirée (18h15) Helène Duneigre, experte en Marketing Client, donnera une conférence sur les enjeux de la relation Clients et les solutions qui s’offrent à eux. Puis, à partir de 19h45, place au networking dans le "Village des Solutions".