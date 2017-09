Connexion Clients 2017 à Nice : venez proposer votre solution

Si votre entreprise propose des solutions et outils au service des TPE, PME, commerçants et professionnels du tourisme permettant de développer et optimiser leur relation clients, ce sera pour vous un très bon plan : l'occasion de faire une démonstration gratuite en live de votre outil devant des responsables de TPE, commerçants et professionnels du tourisme, soit autant de clients potentiels. C'est ce qui est proposé par la CCI Nice Côte d'Azur avec la nouvelle manifestation "Connexion Clients 2017" qu"elle organise le 14 novembre prochain de 18 à 21 heures dans ses locaux du boulevard Carabacel à Nice.

Un appel à candidature est ainsi lancé aux prestataires qui pourront disposer, lors de la manifestation, d'un espace dans le "Village des solutions". L'objectif est de permettre aux visiteurs de découvrir, échanger, s’informer sur les enjeux de la relation clients et les outils accessibles. Les candidats auront à exposer leurs outils et solutions le 14 novembre (démonstration gratuite en live) suivant 6 "catégories" :

Solutions de paiement (paiement contact, mobile, self scanning etc…).

Outils de fidélisation (CRM, plateforme d’envoi SMS etc…).

Objets connectés.

Communication sur le point de vente (signalétique, écrans connectés, etc.).

Intelligence artificielle (Chatbots, robot animateur etc…).

Commandes et Livraison (Click & Collect, e-réservation).

L'appel à candidature a pour objet la sélection d’une vingtaine d’entreprises. Compte tenu de la capacité d’accueil seront sélectionnés un maximum de 3 candidats par catégories. Le dossier devra être déposé uniquement en version numérique envoyés à l’adresse email suivante : solutions@cote-azur.cci.fr.

Quant à ce premier événement "Connexion Client", il s'inscrit dans la nouvelle donne qu'amène la transition numérique et digitale. Plus exigeant et moins fidèle qu’avant, le client d'aujourd'hui veut tout et tout de suite. Parce qu’il ne s’agit plus de répondre aux attentes des consommateurs mais d’aller au-devant de leurs aspirations, l’entreprise a besoin de bien connaitre son client. Il est ainsi important de mettre le client au centre de sa stratégie : une expérience client optimisée, personnalisée et positive est désormais primordiale. "Connexion Client" sera chargé d'apporter des solutions concrètes qui peuvent être mises en œuvre immédiatement.

