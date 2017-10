Conseil départemental : à l'ordre du jour, le "remplacement de postes de vice-présidents vacants"

C'est une séance plénière de l’Assemblée départementale qui risque d'être tendue que celle qui est annoncée au jeudi 19 octobre à 9 heures au Centre Administratif Départemental du boulevard du Mercantour à Nice. Sous la nouvelle présidence de Charles Ange Ginesy, élu le 15 septembre dernier en remplacement d'Eric Ciotti, démissionnaire pour cause de cumul de mandat, il se tiendra pour la première fois en présence du nouveau groupe autonome, dit "estrosite" qui rassemble 17 membres de la majorité départementale.

Un groupe créé peu après l'élection du nouveau président du département. Présidé par le maire de Saint-Laurent du Var, Joseph Ségura, soutien de Bruno Lemaire, ce groupe rassemble dans la ligne politique de Christian Estrosi ceux qui sont qualifiés de "macronpatibles" et qui veulent ainsi faire entendre leur voix et peser dans les débats départementaux. Face à la création de ce groupe fustigé comme étant de division, coolère, bien sûr, de Charles-Ange Ginesy et d'Eric Ciotti, désormais député et chef du groupe de la majorité départementale. Tous deux, dans un communiqué en réaction à l'annonce de la création du nouveau groupe, ont invité "les élus de ce groupe, membres des Républicains et de l’UDI, à revenir vers leur famille politique", faute de quoi, "aucune fonction exécutive ou délégation ne pourra leur être attribuée".

C'est ce sujet qui sera au cœur des deux dernières questions d'un ordre du jour qui en compte sept : 6ème question, délégations au président du Conseil départemental et 7ème "Remplacement de postes de vice-présidents vacants". De quoi susciter des réactions au sein de l'hémicycle quand elles seront abordées.

Pour les autres questions, il s'agira d'un débat d'orientations budgétaires pour 2018, du budget principal et du budget annexe 2017 (décisions modificatives), du développement durable (commission écologie et DD) et de mesures diverses pour l'éducation.