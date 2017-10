Conseil municipal à Cannes : urbanisme, logement et animation sportive

Quelques 38 questions à l'ordre du jour de la séance publique du Conseil municipal de Cannes, lundi 16 octobre, 19 heures, salle du conseil, mairie annexe de La Ferrage. Parmi les sujets abordés, on retiendra dans le domaine de l'urbanisme et du logement un débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et sur la modernisation du règlement du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), ainsi que la création d'un complexe culturel avec cinéma, à partir de l'acquisition de l'immeuble abritant l'ancien cinéma Le Star au 98 rue d'Antibes.

A souligner également dans le lourd dossier des inondations du 3 octobre 2015, la reprise par la Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins des terrains du hameau Carimaï au Cannet, qui avait été totalement ravagé par les eaux en furie.

D'autres délibérations touchent à l'animation sportive avec l'organisation de la 1ère édition d'un trail urbain dénommé "Cannes Urban Trail" en partenariat avec Azur Sport Organisation ou encore l'accueil d'un grand meeting aérien international et l'organisation de la 10ème édition du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes le 5 novembre prochain, en partenariat là aussi avec Azur Sport Organisation.