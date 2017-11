Conseil municipal à Nice : Hôpital St-Roch et redevance de stationnement

Le Conseil Municipal de Nice se réunira en séance publique lundi 13 novembre à 10 heures en salle du Conseil de la Mairie (5 rue Hôtel de Ville). Parmi les questions à l'ordre du jour, figure la reconversion de l'hôpital Saint-Roch en hôtel de police dans lequel seraient regroupés la police nationale, la police municipale et un centre de crise urbaine. Sont également au menu, entre autres, des délibérations portant sur la réalisation d'une Cité Européenne de la Santé dans le quartier Pasteur et la réforme du stationnement payant sur voire avec effet au 1er janvier 2018. Dans moins de deux mois. Voici les principales délibérations.

Conseil Municipal

- Election de deux adjoints suite à vacance de poste.

Sécurité

- Reconversion de l'hôpital Saint-Roch en hôtel de police. Il s'agit de lancer les études de préfiguration en partenariat avec l'Etat, en vue de la reconversion de l'Hôpital Saint-Roch en un centre de sécurité regroupant les forces de police nationale et municipale ainsi qu'un centre de crise urbaine.

- Convention de mise à disposition de service pour le projet européen PRACTICIES. Approbation d'une convention de mise à disposition de personnel de la ville de Nice au bénéfice de la Métropole Nice Côte d'Azur dans le cadre d'un projet européen PRACTICIES porté par la Métropole.

- Batterie Russe : bilan et projets du centre d'entraînement mutualisé des forces de sécurité et de secours ; convention d'utilisation. Il s'agit de prendre acte de l'avancée du projet de création du centre mutualisé d'entraînement des forces sur le site de la Batterie Russe, concourant à la sécurité et aux secours apportés aux personnes ainsi que la réalisation des travaux et aménagements effectués et d'approuver les termes de la convention d'utilisation et d'occupation type à intervenir avec différents bénéficiaires.

Hommage

Dénomination des noms de rues et espaces publics. En hommage aux personnalités suivantes : Max Gallo, Maurice Slama, Jacqueline Auriol, Fernande Bataille et Louis Fiori.

Silver Economie

- Cité Européenne de la Santé, quartier Pasteur. Réalisation d'un ensemble immobilier dédié au développement de la filière économique en santé et à l'hébergement des internes en médecine. Déclassement par anticipation d'une propriété communale sise 25 rue du Professeur Delvalle avec autorisation de dépôt d'une demande de permis de construire.

Environnement et Développement Durable

- Aménagement de mouillages écologiques sur sites de plongée. Il est proposé d'approuver la convention de partenariat entre le Département, la Ville et le Comité départemental de la Fédération française de plongée (FFESSM) pour l'aménagement de mouillages écologiques destinés aux navires support de plongée sur trois sites du littoral niçois.

- Convention de partenariat avec la société Schneider Electric pour un marché de services de recherche et développement pour l'expérimentation d'un pilote de flexibilité électrique appliquée aux bâtiments de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la ville de Nice.

- Lutte contre les chenilles processionnaires du pin (lépidoptères Thaumetopoea). Autoriser les services de la ville de Nice à poursuivre le protocole d'essai de lutte contre les chenilles processionnaires du pin et à apporter aux autres communes de la Métropole les conseils et l'expertise en la matière.

Stationnement

- Réforme du stationnement payant sur voirie : approbation de la redevance de stationnement et détermination du périmètre de stationnement payant sur voirie applicables à compter du 1er janvier 2018. Ce nouveau dispositif relatif à la réforme du stationnement payant sur voirie entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Culture

- Bilan du premier récolement décennal des collections des musées municipaux en application de la réglementation nationale relative à l'appellation "Musées de France".

Ce conseil sera diffusé en direct sur le site de la ville de Nice : www.nice.fr.