CoreKap lance une appli mobile pour mettre la RSE dans sa poche

Pour contribuer au développement des meilleures pratiques et créer du lien entre les acteurs de la RSE, CoreKap, installée à Grasse, lance l’application mobile gratuite myRSE Network pour mettre le monde de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans sa poche ! L'application permet de géolocaliser les acteurs de référence en matière de RSE, de découvrir les meilleures pratiques RSE, de contacter des offreurs de solutions, pour aller plus loin dans la mise en place de leurs actions, ou encore de suivre l’actualité de la RSE, pour ne rien rater des dernières tendances, études et réglementations.

L’application permet également aux plus avancés d’entre eux de référencer leur entreprise, pour valoriser leur démarche RSE et faire connaitre leur engagement, publier leurs bonnes pratiques RSE, pour inciter par l’exemple, en partageant leurs solutions et leurs résultats et de créer leur propre groupe privé au sein de myRSE Network, pour construire et animer leur projet RSE avec leurs collaborateurs, clients et partenaires.

L'application peut être téléchargée gratuitement. + d'infos sur : www.my-rse.com/network