Corsica Ferries : et maintenant les Baléares au départ de Toulon

Déjà leader sur le marché du transport de passagers vers la Corse et vers la Sardaigne depuis le continent français, Corsica Ferries va ouvrir à partir du 21 avril 2018, au départ de Toulon, une liaison vers l'île de Majorque dans l'archipel des Baléares. Deux rotations hebdomadaires seront proposées, à destination du port d'Alcudia, situé sur la côte Nord-Est de l'île. Les traversées s'effectueront de jour ou de nuit sur des navires rapides de la flotte. Les billets seront commercialisés à partir du 10 octobre 2017.

La création de cette nouvelle desserte, explique la compagnie, est rendue possible par le renfort qu'apporte le Pascal Lota, inauguré en juin dernier. Treizième navire à rejoindre la flotte Corsica Ferries, ce navire amiral rapide de grande capacité (2200 passagers et 700 véhicules) permet de dégager des rotations disponibles et d'intégrer au plan de charge les traversées vers les Baléares. "Avec l'ouverture d'une ligne vers les Baléares, nous faisons le choix de diversifier à nouveau notre offre pour répondre à l'intérêt des touristes européens à découvrir de nouvelles destinations en Méditerranée", souligne Pierre Mattei, Pdg de Lota Maritime - Corsica Ferries