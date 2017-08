Côte d'amour des écoles de commerce : SKEMA progresse, l'EDHEC confirme

Révélateur de la cote d’amour des écoles de commerce auprès des élèves de prépas, le classement SIGEM 2017 a été accueilli comme une bonne nouvelle à Sophia Antipolis par SKEMA Business School. La grande école de commerce azuréenne, qui a gardé sa place de 10ème dans le Top 10, reste sur une tendance à la hausse et poursuit sa progression. Ainsi, elle s'est rapprochée de NEOMA (Reims-Rouen) la 9ème et a creusé l'écart avec la 11ème, Kedge (Marseille-Bordeaux). Pour Patrice Houdayer, Directeur des programmes, de l’international et de la vie étudiante à SKEMA Business School, ce classement 2017 vient aussi renforcer le dynamisme de l'école dans le Top 10.

"Les résultats du concours des candidats issus des Classes Préparatoires publiés via SIGEM confirment pour SKEMA Business School la tendance très positive engagée depuis plusieurs années en termes de choix réalisés par les étudiants de CPGE. Ils consolident la place de l’école, qui se positionne clairement parmi les 10 premières écoles françaises", souligne Patrice Houdayer.

"Au vu des résultats, il apparaît que :

"Nous avons été plus sélectifs cette année, avec une progression constante de la barre d’admissibilité (de 8,80 en 2015 à 9,20 en 2017) et une amélioration du rang du dernier intégré (1902) de près de 200 places, soit un gain de 10% en une seule année.

Nous voyons un nombre toujours croissant de nos admis l’être également dans les meilleures écoles françaises (ESSEC, ESCP, etc.). Ce point constitue un signal d’importance : il signifie que la proportion d’élèves qui intègrent ces écoles sont dorénavant candidats à SKEMA… et réalisent l’intégralité des épreuves de notre concours.

D’une part, nous nous rapprochons de l’école qui se trouve en neuvième position (NEOMA), avec près de 100 candidats supplémentaires qui ont choisi SKEMA (par rapport à l’année dernière). D’autre part, nous distançons encore davantage l’école en onzième position (KEDGE) avec, là également, plus de 100 candidats supplémentaires qui ont privilégié SKEMA (par rapport à l’année dernière). Dans ce dernier cas, près de 80% des postulants choisissent SKEMA lorsqu’ils sont aussi admis dans les deux écoles."

A noter également dans ce classement dominé par HEC, l'excellente place de l'autre grande école de commerce azuréenne. En 5ème position,'EDHEC s'est de son côté rapprochée de la 4ème, l'EM Lyon.