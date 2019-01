Côte d'Azur : la grande célébration des 80 ans du CNRS

Cycles de conférences sur les mondes qu'étudie le Centre National de la Recherche Scientifique (mondes vivants, virtuels, anciens, glacés….), visites de labos, expositions, interventions scientifiques. Flash sur une grande aventure scientifique et humaine qui continue de se jouer aussi à Sophia et sur toute la Côte.

2019, c'est l'année du cinquantième anniversaire de Sophia Antipolis. Mais c'est aussi celle des 80 ans du CNRS. Certes, l'histoire du Centre national de la Recherche Scientifique, n'a pas commencé dans la technopole. Evidemment. Mais le CNRS s'est vite installé sur le parc technologique à ses débuts et, aujourd'hui, ses laboratoires souvent en liaison avec l'Université constituent le plus important organisme de recherche de la Côte. Au total, note le directeur régional Benoît Debosque, dans les Alpes-Maritimes, le CNRS en termes de présence est aujourd'hui le premier organisme de recherche suivi par l'INRIA.

"Nous réunissons ainsi près de 300 chercheurs permanents auxquels s'ajoutent 360 ingénieurs et techniciens et entre 200 et 300 non permanents, suivant les projets de recherche en cours. Nous comptons une petite trentaine d'unités de recherche le plus souvent en partenariat avec Université Côte d'Azur". Une présence renforcée qui explique que ce 80ème anniversaire sera célébré avec de nombreux événements échelonnés tout au long de l'année et par plusieurs temps forts notamment à l'occasion de la Semaine du Cerveau du 9 au 13 mars et de la Fête de la science en octobre.

Mais les conférences, expositions, interventions scientifiques couvriront pratiquement toute l'année et toucheront les nouveaux mondes qu'étudie et bâtit le CNRS : les mondes vivants, glacés, anciens lointains, virtuels, les mondes des océans et ceux de demain. Le coup d'envoi de ces célébrations scientifiques sera donné le 8 février à 17 heures avec le premier rendez-vous du cycle de grandes conférences 80 ans sur le campus Azur du CNRS à Sophia Antipolis (250 rue Albert Einstein - Amphithéatre GREDEG). Ce sera une conférence grand public donnée par Denis Guthleben sur le thème "Le CNRS depuis 1939 : 80 années d’une grande aventure scientifique et humaine". De quoi ouvrir le programme particulièrement fourni des célébrations du 80ème anniversaire.