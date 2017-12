"COTE Invent’ 2018" : les candidatures sont ouvertes

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 29 décembre de cette année pour "COTE Invent’ 2018", le Trophée de l’Inventivité azuréeenne piloté par COTE Magazine et l’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes l’UPE06. L'appel à candidatures s'adresse à tous les chefs d’entreprise et entrepreneurs qui ont fait preuve de créativité dans tous les domaines. Le candidat présentera son invention/innovation, réalisée dans les Alpes-Maritimes et achevée entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Il proposera, au maximum, 3 projets. Il peut s’agir d’un produit "fini", d’une application Smartphone, d’un concept, etc. L’invention/innovation peut avoir été couverte au préalable dans la presse, mais ne pas avoir été primée.

Les participants au concours bénéficieront du plan de communication établi par COTE Magazine et l’UPE06 et de la couverture médiatique s’y rattachant. Les trophées seront remis aux lauréats au mois de mars 2018 lors d’une soirée de gala à l’Hôtel Negresco. Le jury sera pluridisciplinaire et majoritairement composé de chefs d’entreprise avec la participation d’Alexandre Benoist (rédacteur en chef de COTE Magazine).

Les dossiers de candidature devront être remis avant le 29 décembre 2017 à 18 heures. Le dossier devra comporter :

Une note de présentation d’environ 1 500 signes (caractères et espaces compris) quant à l’utilisation du produit (descriptif et démonstration) – A minima 1 photo ou iconographie en haute définition (format imprimable / JPEG ou EPS ou TIF).

Une note de présentation de l’entreprise d’environ 500 signes (caractères et espaces compris).

Une expression libre laissée au choix du candidat (maximum 1 page A4 recto/verso).

Le dossier devra être transmis à Elodie Choisy (mob : 06 07 71 29 31), à l’adresse e-mail suivante : e.choisy@up2e06.com: