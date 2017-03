Coupe de France Basket : les Sharks d'Antibes en demi-finale ce soir

Un match important ce soir à l'extérieur pour les Sharks d'Antibes qui affronteront Nanterre sur son parquet en demi-finale de la Coupe de France de basket à partir de 20 heures. Une rencontre qui ne sera pas facile face à une des équipes qui s'est imposée comme l'un des spécialistes de cette épreuve. En 10 ans, Nanterre a remporté une fois le titre (2014), a été deux fois finaliste (2013 et 2007) et six fois demi-finalistes. Le vainqueur de ce match retrouvera à l’AccorHotels Arena, le samedi 22 avril, Le Mans pour la finale de la Coupe de France 2017. Si les Sharks triomphaient ce soir, ce serait la première finale de la Coupe de France de son histoire

Le match n’étant pas retransmis à la télévision, les Sharks proposent à leurs supporters plusieurs moyens pour suivre au plus près le match Nanterre 92 / Antibes Sharks: