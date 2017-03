Covoiturage : le lancement sur Sophia de l'application Wever

Une bonne idée. Pour faire face aux bouchons qui se multiplient aux heures de pointe, la CCI Nice Côte d’Azur, Escota, les Clubs d’Entreprises du 06 et Thales Alenia Space avaient décidé en novembre dernier de mettre en œuvre ensemble une solution de covoiturage pour les trajets domicile-travail avec la start-up Wever. A charge ainsi pour les associations de mobiliser les entreprises et les salariés pour atteindre une "masse critique" de participants et faire en sorte que ce nouvel essai pour relancer le covoiturage soit réussi.

Sophia Club Entreprises, qui s'était engagé dans l'opération, va ainsi lancer l'application Wever sur Sophia ce vendredi 3 mars à 9h30 à l'occasion du Morning du Club qui rassemble chaque 1er vendredi du mois dans ses locaux (635 route des Lucioles) les dirigeants des établissements membres SCE. "Pour la technopole de Sophia Antipolis, qui envisage une progression de son activité jusqu'à 50 000 emplois en 2025 (36 000 aujourd'hui), l'accessibilité est un facteur clé", rappelle l'association.

"Conscient des enjeux liés aux déplacements et acteur socialement responsable, Sophia Club Entreprises porte un projet de PDIE (Plan de Déplacement Interentreprises) depuis 2008 afin d'offrir des solutions pragmatiques au problème qui limite l'attractivité du territoire." Aujourd'hui, dans le même objectif, SCE incite les entreprises de Sophia Antipolis à rejoindre le dispositif de covoiturage d’entreprise proposé dans le Département des Alpes-Maritimes par Escota et Wever, start-up azuréenne de covoiturage urbain, soutenu par la CCI Nice Côte d’Azur et les autres Clubs d’entreprises du Département.

"Le but de ce dispositif est de permettre aux collaborateurs d’une entreprise de mettre en place de manière régulière ou occasionnelle du covoiturage tant pour leurs trajets domicile/travail que pour leurs déplacements professionnels. Véritable démarche d’innovation sociale, cette initiative constitue une contribution concrète à la réduction des véhicules en circulation et s’inscrit logiquement dans la démarche du Plan de Déplacement Inter Entreprises" poursuit l'association.

Et de présenter les avantages. "Ce nouveau service de covoiturage innove grâce à l’originalité de l’application Wever. Mise à disposition de tous les collaborateurs, l’application intègre dans un seul réseau social de covoiturage l’ensemble des entreprises proches et se distingue notamment par la mise en place d’un programme de récompenses locales pour valoriser les collaborateurs actifs. Escota, société de VINCI Autoroutes, fournit un ensemble de récompenses à ce programme dont une offre permettant un accès privilégié au badge télépéage (6 mois de frais de gestion offerts, envoi postal du badge à domicile) dès le lancement du dispositif."