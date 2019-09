CréaCannes : trouver des talents avec le dispositif ARDAN

Quand on connait l'importance des talents dans le succès d'une jeune pousse innovante, la mini-conférence qu'organisent l’incubateur PACA-EST et CréACannes est à suivre. Elle traite du thème "Chefs d’entreprises : boostez vos projets par l’intégration d’une nouvelle compétence clé dans votre équipe" à travers le dispositif ARDAN et aura lieu mardi 24 septembre 2019 de 12h15 à 14h00 à la pépinière CréACannes (11 Avenue Maurice Chevalier, Cannes-la-Bocca).

Le dispositif ARDAN (Actions régionales pour le développement d'activités nouvelles) peut en effet représenter une solution performante et innovante pour tous ceux qui ont le projet de conquérir un nouveau marché, lancer un nouveau produit ou encore structurer leur activité, mais qui n'ont ni les ressources ni les moyens pour l'appréhender. Et justement, développer une activité nouvelle dans des petites et moyennes entreprises par la rencontre avec un demandeur d'emploi chargé de piloter ce projet pendant six mois, c'est l'objectif de ce dispositif.

Au cours d’une présentation interactive, Guillaume Multeau (CNAM PACA), Steeve Platteau (APEC) et Pauline Penalva (IPE) accompagnés d’un dirigeant, Robert Sandoz (Les Menus Services) qui viendra témoigner de son expérience, vous proposent d’aborder les questions suivantes :

A qui s’adresse plus précisément le dispositif ? Comment y candidater ? Comment identifier un pilote ?

Comment cela se passe-t-il concrètement pendant la mission de 6 mois et après ?

Quels intérêts pour l’entreprise ? Mais aussi pour le pilote ?

Animation ouverte à tous. L’inscription est gratuite mais obligatoire : formulaire en ligne