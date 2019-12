CREAffiche 2020 : la 19ème édition est ouverte

C'est parti pour CREAffiche 2020, concours régional qui récompense les meilleures campagnes d'affichage de l'année. Toute l'équipe de ce projet du BTS Commercial du Lycée du Parc Impérial de Nice est sur le pont pour l'ouverture de la 19ème édition d'un concours de renom, ouvert à tous les professionnels de la Communication des Alpes-Maritimes et du Var-Est. Le plus grand nombre de candidatures évidemment est souhaité. Cinq catégories (commercial, événementiel, institutionnel…) ont été définies pour des campagnes d'affichage, print ou digitale. La remise des Prix se déroulera au Palais de la Méditerranée le 2 avril 2020.

La campagne de Pôle Company qui a remporté le Grand Prix 2019. Elle a été réalisée pour le Département et concerne la prévention des conduites addictives (cannabis et alcool) à destination des collégiens et plus généralement des adolescents.