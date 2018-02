Création d'entreprise : l'IRCE lance son parcours d'accompagnement

L'IRCE (Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprise) lance une nouvelle édition du parcours d'accompagnement dédié aux porteurs de projet et jeunes dirigeants sur le thème "Créer son entreprise". Elle débutera en mars à Nice. Le programme comporte 9 ateliers de travail animés par des consultants spécialisés, une soutenance du plan d’affaires de la future entreprise devant un jury de dirigeants et d'experts, un suivi individuel et personnalisé pour mettre en œuvre les outils transférés lors des ateliers et une mise en relation avec des partenaires locaux et régionaux institutionnels, financiers, privés

L'objectif de ce dispositif est de vérifier la faisabilité d'un projet de création et de le formaliser opérationnellement en accompagnant le porteur de projet sur des points clés de sa réussite (modèle économique, approche marché, rentabilité, techniques de management…). Cette nouvelle version vient répondre à une problématique forte du territoire régional : la pérennité et la réussite des projets de création. L'objectif est de confirmer l'existence d'un marché, d’avoir un plan d'actions efficace et réaliste et de rompre avec l'isolement du créateur par la mise en place d’une dynamique collective.

Des réunions d'information et de décodage des projets sont programmées les matinées du 14 février, 21 février et 27 février 2018. Renseignements et inscription au 04 93 18 86 18