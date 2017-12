Criteo, SAP, Wavestone, meilleurs employeurs selon les salariés

Quels sont, de l'avis des salariés, les meilleurs employeurs français ? C'est ce qu'a cherché à établir le site Glassdoor qui permet aux employés actuels et anciens employés d’entreprises d'évaluer leur environnement de travail de manière anonyme. Le verdict ? Il vient de sortir avec un classement des 25 meilleurs employeurs français. La palme 2018 est ainsi attribuée à Criteo. En second figure SAP, une entreprise qui est implantée à Sophia Antipolis à travers SAP Labs (plus de 230 salariés). Un site sophipolitain qui, entre autres, s'est distingué en mettant à disposition de ses salariés une flotte de véhicules électriques.

"SAP est une entreprise en pleine transformation depuis 2010", est-il écrit dans un commentaire. "Elle offre un cadre de travail idéal, riche en outils innovants (Design Thinking, Search Inside Yourself, Studio Vidéo, ...) et des possibilités d'évolutions locales et internationales formidables". D'autres commentaires citent dans les avantages l'autonomie, la confiance, la rémunération et avantages sociaux, la politique de formation, le télétravail ou encore les actions mises en place autour du bien-être et de la qualité de vie au travail.

Dans ce classement de Glassdoor, se retrouvent également plusieurs grandes entreprises qui ont des implantations sur la Côte d'Azur : Decathlon (8èmes), Schneider Electric (15ème), Amadeus (16ème), Orange (17ème), Renault (18ème), IBM (20ème), Thales (24ème), Leroy Merlin (25ème).