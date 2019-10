Crypto-monnaies : quand une IA s'allie à une plateforme de stratégie

C'est un partenariat "nouvelle génération finance" que vient de signer la start-up sophipolitaine Kryll.io, une plateforme de crypto-monnaies automatisée avec Daneel.io, une intelligence artificielle qui filtre le flux d'information de l'écosystème Blockchain. L'objectif : associer à la stratégie de trading automatisée, la prise en compte d'informations qualifiées.

C'est un partenariat entre deux start-ups françaises qui ouvre sur le nouveau monde en plein surgissement des cryptomonnaies et de la bourse 2.0! Plateforme de trading de crypto-monnaies automatisée fondée à Sophia Antipolis, Kryll.io qui a levé près de 3 millions de dollars il y a un an, vient d'annoncer son partenariat avec Daneel.io, une intelligence artificielle qui extrait l'actualité pertinente de l’écosystème Blockchain. Une alliance qui mérite quelques explications pour en comprendre le sens et l'intérêt. Pdg de Krill.io, Luc Benevolo les donne de la manière la plus claire possible, concernant un secteur technologique tout aussi complexe que foisonnant.

Une bourse 2.0 qui ne s'arrête jamais

Le métier de Kryll.io d'abord. "Nous connaissons la bourse classique. La place de marché des cryptomonnaies fonctionne de la même manière", souligne Luc Benevolo. "Et comme le marché des actions, elle est impactée par les nouvelles. Ici, ce sera une nouvelle technologie blockchain, une cryptomonnaie qui chute, qui monte, un nouvel acteur qui arrive, une législation qui change, etc… Mais la grande différence tient dans la rapidité. Une rapidité des transactions qui induit une volatilité beaucoup plus forte, mais également une rapidité d'information avec un flux beaucoup plus important. C'est une bourse 2.0 à la vitesse d'Internet, qui ne s'arrête jamais et tourne 24h sur 24 tous les jours de l'année."

"Celui qui se lance dans le trading des cryptomonnaies, s'il veut être performant, risque de se trouver rivé, prisonnier de ses écrans d'ordinateurs. C'est aussi pour lui faciliter la tâche que Kryll.io a mis en place des stratégies automatisées." La société sophipolitaine a ainsi mis au point un outil de trading intuitif et innovant qui donne la possibilité de créer rapidement et simplement ses propres stratégies de trading automatisés. Aucune compétence en développement n’est nécessaire, tout se passe de façon visuelle et ludique au travers de son éditeur en glisser-déposer. L'utilisateur peut également "louer" ou "mettre en location" des stratégies particulièrement au point ou spécifiques (comme pour la bourse avec des options agressives ou père de famille).

Daneel.io apporte une information filtrée et pertinente

Ce qu'apporte Daneel dans ce schéma ? "Une information filtrée et pertinente", poursuit Luc Benevolo. Un besoin évident dans le secteur de la Blockchain, où si l’information ne manque pas, la qualité fait souvent défaut. On parle aussi de plus d’un million de tweets par jour, 250 000 commentaires sur des forums spécialisés, 500 articles quotidiens dans la presse, sans parler des innombrables groupes de discussion sur Facebook et Telegram.

"Daneel se charge d'analyser, de filtrer, de valider (il y a beaucoup de "fake news") ce flux d'information débordant pour en extraire les données. On connait l'impact que les nouvelles peuvent avoir sur les valeurs en bourse. Dans le cas des crypto-monnaies, leur impact est encore plus fort à la hausse comme à la baisse. Daneel nous apporte ainsi les informations pertinentes. Le partenariat nous permet aussi d'améliorer notre produit en associant à la stratégie automatisée, la prise en compte d'informations qualifiées. C'est le début d'une collaboration qui aura tendance à évoluer dans les mois à venir afin d’offrir le meilleur à notre trading automatisé.”