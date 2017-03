Cuisine Cannoise en Fête : gourmande et... "locavore"

Dans la tendance "locavore" très actuelle, le zéro carbone grâce à des produits frais et de saison cultivés sur le territoire, Cannes renouvelle du 4 au 12 mars son opération "Cuisine Cannoise en Fête". Lancement demain samedi au Marché Forville, temple azuréen gourmand, base de la gastronomie locale.

Cannes célèbre sa gastronomie de terroir et se place du même coup dans la tendance très actuelle du "locavore", le zéro carbone grâce à des produits frais et de saison cultivés sur le territoire. L'opération avait été lancée l'an dernier par Patrick Flet, critique gastronomique. Elle est renouvelée cette année. Pour la deuxième fois, tous les jours durant toute une semaine, du 4 au 12 mars, sous la houlette de Christian Sinicropi, chef exécutif des restaurants du Martinez, et parrain de cette 2ème édition, mais aussi des plus grands chefs multi-étoilés du Bassin comme Stéphane Raimbault (L’Oasis), et Bruno Oger (Villa Archange), plus de 50 restaurateurs et professionnels des métiers de bouche, producteurs, agriculteurs et artisans du Bassin Cannois, se fédèrent autour de l’identité gourmande territoriale, en présentant une cuisine authentiquement cannoise, faite maison, avec les saveurs du bassin cannois.

Chaque restaurateur participant a composé un plat, une formule ou un menu 3 plats, dont les ingrédients sont exclusivement issus du terroir cannois (terre-mer). Tous les "plats cannois" ont une appellation spécifiquement cannoise, avec un nom faisant référence à la ville, ou au territoire cannois. Les restaurants participants bénéficieront d'une signalétique à l'entrée de leur établissement, afin qu'ils soient d'emblée identifiés par le public désireux de tester ces spécialités cannoises, à un prix promotionnel forfaitaire "Cuisine Cannoise en Fête".

Lancement samedi matin au Marché Forville

Le lancement de cette opération se fera demain, samedi 4 mars, de 10 à 13 heures au Marché Forville. Ce marché gourmand, qui est à la base même de la cuisine locale, va pavoiser (ballons aux couleurs de la ville, jaunes et bleus), pour faire découvrir le goût du terroir. Les pêcheurs de Cannes seront à leurs étals avec la pêche du jour et avec une soupe de poissons concoctés par leurs soins, tandis qu’ils accueilleront le chef exécutif 2* du Martinez, Christian Sinicropi, qui offrira à cette occasion l’une de ses spécialités, les sardines farcies.

Les petits producteurs et maraîchers de la Vallée de la Siagne arboreront aussi les ballons jaunes et bleus pour vendre exclusivement leurs produits cueillis du matin, ainsi que plusieurs artisans des métiers de bouche locaux. Sur le pourtour du marché Forville, des restaurateurs et des bars pavoiseront également avec le concours de chefs de cuisine, qui proposeront des dégustations pour promouvoir la consommation locale et encourager les producteurs du bassin cannois, tandis que les deux incontournables vignerons du Bassin cannois, les Moines de l’Abbaye de Lérins et le Domaine de Barbossi présenteront leurs vins, en appellation Vins de Pays des Alpes Maritimes. La fête gourmande!